أميرة الشريف تنشر صورة لها مع براء عالم من كواليس شارع الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 02:57 مساءً - شاركت الفنانة أميرة الشريف متابعيها صورة لها مع الفنان براء عالم من كواليس مسلسل "شارع الأعشى"، حيث جسدت أميرة شخصية "الجازي" بالعمل، فيما جسد براء شخصية "سعد"، وكانت أحداث الحلقة 20 من المسلسل مثيرة، حيث علمت "الجازي" أن "سعد" زوجها توفي وحزنت عليه عندما وصل خبر وفاته.

وسألت جمهورها رأيهم بأحداث الحلقة، وبرغم أن "الجازي" عانت من معاملة "سعد " السيئة لها إلا أنها إلى آخر لحظة قبل أن يرحل ويغادر المنزل، كانت تحاول التقرب منه.

أميرة الشريف: أثر القلوب الصادقة مالها حظ



وعلقت أميرة الشريف وكتبت لجمهورها ومتابعيها " وش رأيكم بحلقة اليوم! أثر القلوب الصادقة مالها حظ، توفي وتتعب وتنترك في عناها.. هل معقول انتهى".

وتفاعل متابعوها وكتب لها الفنان براء عالم " تكفين حلّليه يالجازي !"، فيما كتبت إحدى المتابعات "الجازي تكفين لو طلع عايش خليه يتزوج عواطف"، وكتبت إحدى المتابعات "صرت أحب اللهجة السعودية بعد المسلسل"، وكتبت إحدى المتابعات " سعد مات ولا لا، اف ايش يصبرني لبكرا"، فيما علقت إحدى المتابعات "تناسقهم يجنن".

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مسلسل "شارع الأعشى"

"شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.

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