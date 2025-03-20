تامر حسني يدعم محمد سامي بعد قرار اعتزاله الدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 02:57 مساءً - دعم الفنان تامر حسني المخرج محمد سامي ، بعدما أعلن بشكل مفاجىء قرار اعتزال الدراما التلفزيونية، ليكون بذلك مسلسلا إش إش وسيد الناس آخر أعماله.

رسالة تامر حسني لمحمد سامي

كتب تامر تعليقاً على منشور محمد سامي قال فيه "أوعى تكون عايز تبعد عشان أي إحباط جايز يكون فعلًا في بعض المشاهد اللي الناس انتقدتها وأنا شخصيًا استغربتها شويه وقولت جوايا أنك مش محتاج تعملها أصلًا لأن عندك الحقيقي والأهم، بس على رأيك الفنون جنون أحيانًا فكره مجنونه تنال الإعجاب وفكره لأ... بس ده ميخليناش ننسى إنها بعض مشاهد مش بعض أعمال لأنك بالفعل المخرج الوحيد في تاريخ مصر اللي مفشلش ولا مره ويمكن الحظ محالفكش أوي في عمل ولا 2 على مدار 14 سنه ودي حاجه مينفعش الجمهور ينساهالك".

أبرز أعمال محمد سامي

وتابع "انت قدمت مسلسل آدم اللي جمع كل المصريين وكل الوطن العربي يتفرجوا عليه زي ماتشات الكوره بسبب أنه أتكلم عن قضية تخص كل الوطن وكان بدايه لصوره جديده أول مره كانت بتتقدم في مصر وبعدها سبق الإصرار وحكاية حياه اللي كانوا نقله كبيره في ديكورات الدراما المصريه".

واستكمل في سرد باقي أعماله المميزة في الدراما قائلاً "وبعدين الأسطوره والبرنس وجعفر العمده اللي حققوا نجاحات ساحقه وكانوا أعلى نسبة مشاهدات في الدراما بشكل عام وبعدهم نعمة الأڤوكاتو وإش إش وسيد الناس اللي برضو كل واحد فيهم يا أعلى مشاهده يا تاني أعلى مشاهده هزعل منك لو هتمشي محبط وأنت أنجح حد".

تعليق تامر حسني على منشور محمد سامي الصورة من حسابه الرسمي على انستغرام



قدم تامر دعماً نفسياً كبيراً لصديقه قائلاً:" "الشجره الخضراء الجميله ساعات بيطلعلها، ورق أصفر بسيط عادي بيتقص وبتفضل شجرة كبيرة وجميلة وده التطوير الطبيعي للبني آدم واللي بيمر بيه أي ناجح بيطور وعنده شخصيه بدليل مسلسلاتك بيتقال عليها مسلسلات محمد سامي وتركيز الناس معاك دليل على حبهم لأعمالك ورغم إن بعضهم بينتقدوها بس متابعينها حرف حرف ونقدهم ليك بيبقى على قد حجمك وهي دي ضريبة الناجحين الكبار".

وأنهى تامر رسالته قائلا "سافر وكمل حلمك وأنت منتصر بتاريخك وأوعى تُحبط وأنا عارف إن محمد سامي اللي أكتشفته أنا وقدمته للصناعه وهو عنده 27 سنة لا يمكن هيتهز ممكن يزعل يومين ويراجع نفسه في مشاهد أنا مبسوط منك أنك بمنتهى الشجاعه الأدبيه أعتذرت على تقديمها خد راحه شويه وإرجع أقوى من الأول وأنا واثق من اللي هتسافر عشانه أنه قرار هيضيف نقله كبيره لمشوارك".

جاءت رسالة تامر حسني لصديقه محمد سامي، بعدما أعلن قراره باعتزال الإخراج الدرامي التلفزيوني، واتخذ قرار بالسفر للخارج لدراسة بعد الأمور الجديدة لتطوير أعماله القادمة خوفا من أن يقع في فخ التكرار.

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