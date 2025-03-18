انفصال هايلي بالدوين عن جاستين بيبر ودخولها بعلاقة جديدة؟

ميرنا وليد - بيروت - تداولت صفحات خبر مفاده ان عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين انفصلت عن النجم جاستين بيبر ودخلت بعلاقة مع رجل آخر، الا ان هذا الخبر غير صحيح، تبين انه اشاعة لا أكثر.
على صعيد آخر، كان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لـ جاستن بيبر، وأثار الجدل بتصرفاته الغريبة، وبظهوره في الشارع كالمتسولين.
وفي التفاصيل، ظهر جاستن وهو يرتدي روب الحمام، ويضع قبعة على رأسه، وينتعل حذاءً من الفرو، وقد خرج من المنزل، بعد زوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر بوقت قصير.
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