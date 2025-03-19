سيلينا غوميز تعرض هذا الشيء للبيع بسعر زهيد

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام عالمية ان النجمة سيلينا غوميز عرضت عصا أليكس روسو بمبلغ 4 دولارات فقط، وهي العصا في مسلسل Wizards of Waverly Place، اذ استغرب عدد من المتابعين السعر الزهيد لها.



على صعيد آخر كانت قد شاركت سيلينا غوميز مقطع فيديو قديم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه عندما كانت صغيرة في كواليس تصوير برنامجها الشهير على ديزني، و علقت على منشورها بالقول: "نحن لا نصبح أصغر سنا"، ليتفاعل معها متابعوها من خلال التعليقات، معبرين عن إشتياقهم و حبهم لتلك الفترة من مسيرتها.