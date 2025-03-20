شجون الهاجري تعايد والدتها بالتبني بعيد الأم بطريقة مؤثرة للغاية (فيديو)

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة الكويتية شجون الهاجري، والدتها بالتبني السيدة حياة، بمناسبة عيد الأم بطريقة مؤثرة للغاية، إذ قدّمت لها في كواليس مسرحيتها "صنع في الكويت كل شي بالبرد"، أغنية خاصة لكي تعبر لها عن مدى حبّها لها.



وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت فيه شجون وهي تقبّل والدتها الجالسة على كرسي متحرك، بسبب تعرضها لإصابة في قدمها.

وتفاعلت الأم مع الأغنية، التي تتحدث عن أهمية دور الأم في حياة الأطفال، وبدا التأثر عليها واضحاً، وراحت تبكي، وكانت شجون جالسة بين قدميها، وتقبّلهما وتبكي أيضاً.