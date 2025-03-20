تكنولوجيا: Jurassic World Evolution 2 تنضم لقائمة الألعاب المجانية على Epic Games Store لفترة محدودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر Epic Games تحديث عروضه الأسبوعية للألعاب المجانية، حيث أصبحت لعبة Mortal Shell متاحة مجانًا منذ يوم الخميس الماضي بعد أن تم تخفيض سعرها من 29.99 دولارًا إلى 0.00 دولار.

وحتى الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) اليوم، لا يزال بإمكان اللاعبين الحصول على Mortal Shell بالإضافة إلى حزمة World of Warships.

ولكن بمجرد أن تدق الساعة 14:59 UTC، سيتم استبدال Mortal Shell وحزمة World of Warships بلعبة جديدة مستوحاة من عالم Jurassic Park، والتي تُباع عادةً مقابل 59.99 دولارًا على متجر Epic Games. اللعبة القادمة هي Jurassic World Evolution 2، والتي أُطلقت في نوفمبر 2021 على الحاسب الشخصي وأجهزة PlayStation وXbox الحديثة.

تركز Jurassic World Evolution 2، المستوحاة من الفيلمين الخامس والسادس من سلسلة Jurassic Park، على بناء وإدارة حديقة ديناصورات خاصة باللاعب. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى متطلبات التشغيل، حيث تحتاج اللعبة إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) وبطاقة رسومية مثل AMD Radeon RX 470 أو NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti، إلى جانب معالج مثل AMD FX-8370 أو Intel Core i5-4590.

ومع ذلك، توصي شركة Frontier Developments، المطورة والناشرة للعبة، باستخدام بطاقة رسومية تحتوي على 6 جيجابايت من الذاكرة على الأقل لضمان تجربة أفضل.

لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على صفحة اللعبة على متجر Epic Games Store.

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