تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف عن شاشة منحنية وتصنيف IP69 في جهاز Motorola Edge 60 Fusion

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات حول جهاز Motorola Edge 60 Fusion القادم. سبق أن شاهدنا تصاميم الجهاز، والآن ظهرت لقطة قريبة تكشف عن شاشة منحنية.

كان لدى Edge 50 Fusion أيضًا شاشة منحنية، وهي لوحة OLED بقياس 6.7 بوصة بعمق ألوان 10 بت ومعدل تحديث 144 هرتز. نتوقع أن يقدم الطراز الجديد شيئًا مشابهًا، خاصة مع شعار “الألوان الحقيقية تُحدث فرقًا”.

ستأتي سلسلة Edge 60 بمقاومة محسّنة للماء، حيث سيحصل Edge 60 Fusion على تصنيف IP68 بالإضافة إلى IP69 لمقاومة الماء الساخن عالية الضغط.

لا نعرف بعد أي معالج تخطط Motorola لاستخدامه في Edge 60 Fusion الجديد، والشائعات لم تكشف عن ذلك، لكن حسب التسريبات فأنها توصف بـ “أفضل تجربة ذكاء اصطناعي في فئته”.

لن يكون Fusion وحيدًا، إذ تعمل Motorola على عدة طرازات من سلسلة Edge 60، تشمل الطراز العادي، وPro، وStylus. كما أن هناك طرازات Moto G56 وG86 قيد التطوير. من المتوقع أن يأتي Edge 60 Fusion بين G86 والطراز العادي Edge 60. لم يُحدد موعد الكشف عن سلسلة Edge 60 بعد.

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