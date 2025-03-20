تكنولوجيا: vivo تكشف عن V50 Lite 5G بمعالج Dimensity 6300 وبطارية 6500 مللي أمبير مع شحن 90 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo عن هاتف V50 Lite 4G، والآن بعد أيام قليلة فقط، كشفت عن نسخة 5G من الجهاز. يتشابه الطرازان إلى حد كبير، بما في ذلك البطارية الضخمة بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 90 واط، لكن النسخة الجديدة تأتي بمعالج أحدث يوفر اتصالاً محسّنًا.

وهو Dimensity 6300، وهو يحل محل Snapdragon 685 الموجود في النسخة 4G. مع ذاكرة LPDDR4X بسعة 8 أو 12 جيجابايت وتخزين UFS 2.2 بسعة 256 أو 512 جيجابايت، دون وجود فتحة لبطاقة microSD.

إلى جانب دعم شبكات 5G، يوفر معالج Dimensity تقنية Bluetooth 5.4 (مقارنة بـ 5.0 في النسخة 4G). لم تذكر vivo إصدار Wi-Fi المدعوم، لكن من المرجح أن يكون Wi-Fi 5 (ac)، وهو أحدث ما يدعمه Dimensity 6300، مطابقًا للنسخة 4G.

يتميز vivo V50 Lite 5G بشاشة OLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة 1080p+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة. يحتوي على قارئ بصمات بصري مدمج أسفل الشاشة وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل في فتحة علوية مركزية.

فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، هناك الكاميرا الرئيسية مزودة بمستشعر Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل (1/2.0 بوصة)، وتم إضافة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بينما تقتصر النسخة 4G على مساعد بدقة 2 ميجابكسل إلى جانب الـ 50 ميجابكسل. يوجد أسفل الكاميرتين فلاش دائري Aura Light.

يأتي V50 Lite مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، وتؤكد vivo أنها ستحافظ على 80% من سعتها حتى بعد 5 سنوات من الاستخدام. توفر شحنة كاملة ما يصل إلى 10.5 ساعات من الألعاب. مقارنةً بـ V40 Lite 5G، زادت سعة البطارية بمقدار 1000 مللي أمبير/ساعة، وتضاعفت قوة الشحن إلى 90 واط، حيث يمكن الوصول إلى 100% في أقل من 53 دقيقة و50% في 23 دقيقة.

الجهاز حاصل على تصنيف IP65، مما يعني مقاومة الغبار ورذاذ الماء الخفيف. كما تم اختباره للسقوط ويعد بمتانة واقعية بفضل تقنية “وسائد هوائية في الزوايا الأربع”.

لا يحتوي الهاتف على منفذ سماعات 3.5 ملم، لكنه مزود بمكبرات صوت ستيريو.

vivo V50 Lite 5G بألوان Titanium Gold وPhantom Black وFantasy Purple وSilk Green

يتوفر vivo V50 Lite 5G حاليًا في إسبانيا، حيث يُباع الإصدار 12/512 جيجابايت مقابل 400 يورو عبر المتجر الإلكتروني. الألوان المتاحة تشمل Titanium Gold وPhantom “Black”. من المتوقع توفر لون Fantasy Purple (بملمس مميز) وSilk Green بملمس متموج.

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