تكنولوجيا: سامسونج توسع قائمة الأجهزة التي ستحصل على تحديث One UI 7 حتى موديلات 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Samsung Singapore بيانًا صحفيًا يكشف عن قائمة محدثة للأجهزة التي ستحصل على التحديث الأخير من سامسونج.

حتى الآن، كنا نعلم بالموديلات الحديثة مثل سلسلة Galaxy S24 وS23، وGalaxy Z Fold6 وZ Fold5، وZ Flip6 وZ Flip5، إلى جانب Galaxy Tab S10 وTab S9. لكن القائمة تمتد الآن لتشمل موديلات تعود إلى عام 2021.

فيما يلي بعض أجهزة Galaxy التي ستحصل على تحديث One UI 7، مع ملاحظة أن هذه ليست القائمة الكاملة

هواتف Galaxy S

Galaxy S24، S24+، S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23، S23+، S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22، S22+، S22 Ultra

Galaxy S21، S21+، S21 Ultra

Galaxy S21 FE

الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z

Galaxy Z Fold6 وZ Flip6

Galaxy Z Fold5 وZ Flip5

Galaxy Z Fold4 وZ Flip4

Galaxy Z Fold3 وZ Flip3

أجهزة Galaxy Tab اللوحية

Galaxy Tab S10+ وTab S10 Ultra

Galaxy Tab S9، S9+، S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE وS9 FE+

Galaxy Tab S8، S8+، S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) وTab S6 Lite (2022)

ليست هناك تأكيدات كاملة بشأن Galaxy Tab S6 Lite، إذ لم يحدد البيان الصحفي السنة. موديل 2024 مؤكد تقريبًا، بينما موديل 2022 يبقى في خانة “المحتمل” حاليًا. أما الإصدار الأصلي لـ Tab S6 Lite من 2020 فقد انتهى دعمه عند Android 13.

كذلك، من المتوقع أن تشمل القائمة مجموعة من هواتف Galaxy A التي ستحصل على One UI 7، وهو ما يؤكد أن القائمة لم تكتمل بعد، لكن لا أحد يجرؤ على تخمين المدة التي ستستغرقها سامسونج للوصول إلى تلك الأجهزة.

فيما يتعلق بالتوقيت، لم يذكر البيان الصحفي مواعيد محددة للتحديث. سيبدأ النشر للموديلات الحديثة في 7 أبريل في بعض المناطق، و10 أبريل في مناطق أخرى، و14 أبريل في مناطق أخرى وفقًا لما ورد في البيان.

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