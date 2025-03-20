تكنولوجيا: سامسونج توسع قائمة الأجهزة التي ستحصل على تحديث One UI 7 حتى موديلات 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Samsung Singapore بيانًا صحفيًا يكشف عن قائمة محدثة للأجهزة التي ستحصل على التحديث الأخير من سامسونج.
حتى الآن، كنا نعلم بالموديلات الحديثة مثل سلسلة Galaxy S24 وS23، وGalaxy Z Fold6 وZ Fold5، وZ Flip6 وZ Flip5، إلى جانب Galaxy Tab S10 وTab S9. لكن القائمة تمتد الآن لتشمل موديلات تعود إلى عام 2021.
فيما يلي بعض أجهزة Galaxy التي ستحصل على تحديث One UI 7، مع ملاحظة أن هذه ليست القائمة الكاملة
هواتف Galaxy S
- Galaxy S24، S24+، S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23، S23+، S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22، S22+، S22 Ultra
- Galaxy S21، S21+، S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z
- Galaxy Z Fold6 وZ Flip6
- Galaxy Z Fold5 وZ Flip5
- Galaxy Z Fold4 وZ Flip4
- Galaxy Z Fold3 وZ Flip3
أجهزة Galaxy Tab اللوحية
- Galaxy Tab S10+ وTab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9، S9+، S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE وS9 FE+
- Galaxy Tab S8، S8+، S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024) وTab S6 Lite (2022)
ليست هناك تأكيدات كاملة بشأن Galaxy Tab S6 Lite، إذ لم يحدد البيان الصحفي السنة. موديل 2024 مؤكد تقريبًا، بينما موديل 2022 يبقى في خانة “المحتمل” حاليًا. أما الإصدار الأصلي لـ Tab S6 Lite من 2020 فقد انتهى دعمه عند Android 13.
كذلك، من المتوقع أن تشمل القائمة مجموعة من هواتف Galaxy A التي ستحصل على One UI 7، وهو ما يؤكد أن القائمة لم تكتمل بعد، لكن لا أحد يجرؤ على تخمين المدة التي ستستغرقها سامسونج للوصول إلى تلك الأجهزة.
فيما يتعلق بالتوقيت، لم يذكر البيان الصحفي مواعيد محددة للتحديث. سيبدأ النشر للموديلات الحديثة في 7 أبريل في بعض المناطق، و10 أبريل في مناطق أخرى، و14 أبريل في مناطق أخرى وفقًا لما ورد في البيان.
المصدر