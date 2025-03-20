تكنولوجيا: تأجيل جديد لإطلاق بطاقتي RTX 5060 Ti و RTX 5060

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت التسريبات السابقة تشير إلى أن إنفيديا تخطط للكشف عن بطاقة RTX 5060 Ti خلال الأيام المقبلة، بينما كان من المفترض أن تصل إصدارات الحواسب المحمولة في مايو. لكن وفقًا لتقرير جديد من قنوات التوريد، فإن بطاقتي RTX 5060 Ti و RTX 5060 لسطح المكتب قد تأجلتا أيضًا حتى ذلك الوقت.

الآن، من المتوقع أن يتم الكشف عن RTX 5060 Ti في منتصف أبريل، بينما ستصل RTX 5060 بعد شهر من ذلك. ولم يتم تحديد سبب واضح لهذا التأخير، لكن يبدو أن إنفيديا لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالمخزون.

وعلى عكس بطاقتي RTX 5090 و RTX 5080 الموجهتين للفئة العليا، تستهدف بطاقات الفئة XX60 شريحة أكبر من المستخدمين ذوي الميزانيات المحدودة، ما يجعل التوافر مسألة أكثر أهمية.

علاوةً على ذلك، يبدو أن إطلاق معمارية Blackwell من إنفيديا لا يسير وفق المخطط له. قد يكون تأخير RTX 5060 Ti و RTX 5060 مرتبطًا بإجراءات تحقق إضافية لضمان تمكين جميع وحدات ROP في كل SKU.

ونظرًا لانخفاض استهلاك الطاقة في هذه البطاقات، لا يُتوقع أن تواجه مشكلات متعلقة بموصلات الطاقة المحترقة. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن مشكلات برمجية أثرت على إصدارات الحواسب المحمولة أثناء الإنتاج.

يمنح هذا التأجيل شركة AMD فرصة إضافية لتعزيز سلسلة Radeon RX 9060 XT المنافسة، والتي ستتوفر بسعتي 8 و16 جيجابايت، تمامًا مثل بطاقات إنفيديا.

في المقابل، لا تزال بطاقة RTX 5050، التي ستأتي بذاكرة GDDR6، ضمن جدول الإطلاق، حيث كان من المقرر طرحها في نهاية أبريل. ومع ذلك، قد تواجه أيضًا تأخيرًا يمتد لشهر إضافي.

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