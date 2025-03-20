سارة أبي كنعان تستمتع بالأجواء الربيعية.. ووسام فارس يعلّق

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تستمتع بالأجواء الربيعية، وحولها شجر مزهر، وورود في كل مكان.



وقد إختارت سارة لهذه الإطلالة تنورة قصيرة وضيقة من اللون البيج، مع توب طويلة وضيقة أيضاً من الأكمام الطويلة، ونسقت معها حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة يد صغرى من اللون البيج، ورفعت شعرها عن وجهها بفيونكة من اللون البيج أيضاً، كما اكتفت بالتعليق على المنشور برمز الوردة.

أما زوجها الممثل اللبناني وسام فارس فقد علق قائلاً: "في غنّيّة شوي قديمة عاملينا لإلك اسمها جمالِك جمال".

