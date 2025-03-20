NHC تُعلن عن اكتمال بيع المرحلة الثانية من مشروع “عبية” الفاخر في وجهة الفرسان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة NHC عن اكتمال بيع المرحلة الثانية من مشروع “عبية” في وجهة الفرسان، أحد مشاريعها الفاخرة ضمن برنامج “كوارترز”، مما يعكس الإقبال الكبير على المشروع الذي يقدّم تجربة معيشية استثنائية تجمع بين الفخامة والرقي والجودة العالية.

ويقدم المشروع مجمعًا سكنيًا مغلقًا يحتوي على وحدات سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس، صُمّمت وفق أعلى المعايير لتوفير بيئة سكنية متكاملة بلمسة عصرية، حيث المساحات الواسعة والمرافق المتكاملة التي تعزز من جودة الحياة، ضمن موقع متميز في وجهة الفرسان، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في خوض تجربة سكنية فاخرة.

ويأتي مشروع “عبية” ضمن إستراتيجية NHC الهادفة إلى تطوير وجهات سكنية متكاملة، من خلال تصاميم مبتكرة وبنية تحتية متطوّرة تشمل المرافق الخدمية، والمسطحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق المجتمعية والترفيهية، ما يسهم في توفير بيئة مستدامة تلبي تطلعات الأفراد والمستثمرين وتعزز من جودة الحياة.

وتستعد شركة NHC للإعلان قريبًا عن إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، تلبيةً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة ضمن وجهة الفرسان، ويمكن تسجيل الاهتمام في المرحلة الجديدة عبر زيارة موقع وتطبيق “سكني”، وذلك من خلال الرابط التالي: https://nhc.sa/real-estate-development/projects/47383/ .

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