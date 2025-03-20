مي عز الدين تعلق على أداء دنيا سمير غانم في "عايشة الدور" والأخيرة ترد

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية مي عز الدين، رسالة لافتة لزميلتها الفنانة دنيا سمير غانم، أشادت فيها بدورها بمسلسل "عايشة الدور"، الذي يعرض حالياً ضمن موسم دراما رمضان.

ونشرت مي عبر خاصية الستوري على صفحتها، صورة لدنيا من المسلسل، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "الله أكبر على جمال أدائك وروحك والموضوع اللي بتقدميه ألف مبروك".

وبدورها ردت دنيا على تعليق مي، وأعادت نشر الصورة عبر صفحتها الرسمية، وكتبت في تعليقها: "أنا مش عارفة أقولك إيه أنا وإيمي كنا مبهورين بقلبي ومفتاحه ربنا يقويكي وتفضلي تمتعينا بفنك وكمان ذوقك بنحبك أوي".

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