شكرا لمتابعة خبر عن الساحر التائب حامد آدم: زعيم الجن حاول إغرائي للعودة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف حامد آدم، الساحر التائب، عن تفاصيل مثيرة حول تجربته السابقة في عالم السحر، موضحًا أن الهنود والإسرائيليين من أقوى شعوب الأرض في هذا المجال .

وخلال استضافته في برنامج الليوان، أوضح آدم أن زعيم الجن حاول إغرائه بالعودة للسحر، وعرض عليه أضعاف ما كان يحصل عليه سابقًا من خدمات، لكنه رفض وتمسك بتوبته، مشيرًا إلى أن أذكار الصباح والمساء كانت سببًا في حمايته من أي انتقام.

كما تحدث عن بعض النباتات والأعشاب التي يكرهها الجن ولا يدخلون بيتًا تتواجد فيه، ومنها السدر (النبق)، الحبة السوداء، الملح، والكول وهو من أكثر الأشياء التي يكرهها الجن ولا يقترب من منزل توجد به.

وعند سؤاله هل الأبراج والنجوم لها علاقة بالسحر؟ رد قائلا ليس له علاقة .