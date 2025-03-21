شكرا لمتابعة خبر عن توجيه بإضافة 167 مسجداً لصلاة الجمعة والعيد في العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، 167 مسجدًا إضافيًا ضمن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة والعيد اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، وتقدر طاقتها الاستيعابية أكثر من (200) ألف مصلٍ ليصبح عدد المساجد والجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة والأعياد بالعاصمة المقدسة داخل حد الحرم المكي (849) مسجدًا وجامعًا بطاقة استيعابية تتجاوز (مليون) مصلٍ لصلاة الجمعة والعيد.

ويأتي الاعتماد في إطار الجهود المبذولة والمتواصلة للتيسير على ضيوف الرحمن، ليؤدوا العبادة بيسر وسهولة اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على مضاعفة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين لمكة المكرمة مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة – أيدها الله-.

وهيأت الوزارة جميع المساجد ومرافقها بما يخدم قاصديها ويحقق أعلى معايير الراحة والطمأنينة للمصلين، كما كلفت الوزارة نخبة من الخطباء والأئمة للقيام بالإمامة إلى جانب التأكيد على شركات الصيانة والتشغيل لتقديم الخدمات على مدار الساعة ضمن جهود الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها.