وفاة زوجة عادل الكلباني

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الرياض - علي القحطاني - توفت زوجة الشيخ عادل الكلباني مساء اليوم الخميس بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكتب الكلباني عبر حسابه على موقع إكس :”الحمد لله على ما قضى وقدر ،قبل غياب شمس هذا اليوم غابت شمس رفيقة الدرب أم عبدالإله التي فاضت روحها إلى بارئها بعد معاناة من المرض ..إنا لله وإنا إليه راجعون”٠

ونشأ الشيخ عادل بن سالم بن سعيد الكلباني، في الرياض ووُلد في 3 أبريل في عام 1959، كان يعمل في السابق في الخطوط الجوية واستمر في وظيفته على نحو 6 سنوات حتى أصبح إمامًا وخطيبًا في الكثير من المساجد التي كان من أهمها المسجد الحرام، حيث كان يقوم بإمامة المصلين في صلاة الجمعة وكان مُكلفًا بِإمامتهم في صلاة التراويح في رمضان.

وكان الشيخ عادل الكلباني تم تكليفه بإمامة صلاة التراويح في الحرم المكي في الرابع من رمضان في عام 1429 هجريًا بمرسوم ملكي، وفي اليوم الخامس من رمضان ليلة السادس منه قام بإمامة المصلين وصلى بهم آخر ركعتين من التراويح إضافةً إلى الشفع والوتر ثم تم إعفاؤه من الإمامة في الحرم المكي بعد فترة ليست بالكثيرة.