شكرا لمتابعة خبر عن المملكة بقائمة أسعد دول العالم وأفغانستان الأتعس في 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أزاحت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة اليوم الستار عن تصنيف الدول الأكث والأقل سعادة في تقرير السعادة العالمي لعام 2025، بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة.

وتضمن التصنيف عدة معايير تشمل متوسط العمر المتوقع، الدعم الاجتماعي، الحرية الشخصية، الكرم، الفساد، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصدرت «فنلندا» القائمة كأسعد دولة في العالم للعام الثامن على التوالي، مسجلة درجة 7.92 من 10 في تقييمات الحياة بسبب عدة عوامل أبرزها الاستقرار الاقتصادي، النظام التعليمي المتقدم، وشبكة الأمان الاجتماعي القوية التي توفرها الدولة.

وتصدرت الكويت قائمة الدول الأسعد بمرتبة 14 عالمياً ، تلتها الإمارات في المرتبة 20 ، فيما احتلت المملكة المرتبة الـ 27، وذلك بسبب التقدم والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وبرامج الدعم الاجتماعي التي عززت الشعور بالأمان بين المواطنين.

كما سجلت قطر تقدماً ملحوظاً لتحتل المرتبة 32، مستفيدة من استقرارها الاقتصادي بعد استضافة كأس العالم 2022.

فيما احتلت أفغانستان المرتبة الأخيرة كأتعس دولة في العالم مرتبة 143، حيث تواصل معاناتها من النزاعات المسلحة، والفقر المدقع، وانهيار النظام الاقتصادي منذ عودة طالبان إلى السلطة في 2021.