شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ فيزياء: المملكة وحدها تملك مفتاح نهضة العرب العلمية والحضارية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد الدكتور محمد باسل الطائي، أستاذ الفيزياء الكونية، على أن النهضة العلمية في العالم العربي تتطلب رؤية استراتيجية وإدارة واعية تواكب التطورات الحديثة مثل التي تمتلكها المملكة .

وأوضح الطائي خلال استضافته عبر برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية، أن مسيرته العلمية حملت طموحات كبيرة خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث أسس مركز أبحاث في العراق، إلا أن التحديات الإدارية والسياسية حالت دون استمراره.

وأضاف: “اليوم، السعودية هي الدولة التي تمتلك الإمكانيات الفعلية لقيادة المجال العلمي، نظرًا لقدراتها المادية ورؤيتها الاستراتيجية”.

وأشار إلى أن المملكة، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وضعت أسسًا قوية، فيما يعيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صياغة هذه الأسس برؤية حديثة وطموحة.

وفي ختام حديثه، شدد الطائي على أهمية التكامل العربي، معتبرًا أن التفاف الدول العربية حول السعودية كقوة علمية واقتصادية قد يسهم في تعزيز قوة العرب جميعًا على الساحة الدولية.