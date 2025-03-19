شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن موعد عيد الفطر المبارك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن موعد عيد الفطر المبارك.

وظهر الزعاق في مقطع فيديو وهو يرد على طفلة تسأله عن موعد عيد الفطر، قائلاً: “عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، إن شاء الله.”

وكان الزعاق قد كشف في وقتٍ سابق عن موعد بداية شهر رمضان ونهايته فلكيًا، لافتًا إلى أن يوم الأحد 30 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر.

وأكد أن الأجواء خلال عيد الفطر المبارك ستكون معتدلة، مُشيرًا إلى أن استخدام المكيفات سيكون ضروريًا خلال النهار، بينما ستكون الأجواء الليلية لطيفة ومناسبة للخروج والاستمتاع بالعيد.