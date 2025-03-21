الامارات | يوسف محمد عبدالله: إشادة محمد بن راشد شرف عظيم ومسؤولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الموظف بمركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص، يوسف محمد عبدالله، عن بالغ فخره واعتزازه بإشادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجهوده في خدمة الناس بمكان عمله في مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص، واعتباره نموذجاً مُشرفاً للعمل الميداني وخدمة المتعاملين.

وقال يوسف محمد عبدالله لـ«الإمارات اليوم» إن هذه اللفتة الكريمة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمراقبة الأداء الحكومي عن كثب، ودعم الكفاءات الوطنية التي تضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياتها.

وأضاف: «عندما وصلني خبر إشادة سموّه بجهودي شعرتُ بسعادة غامرة، وفخر لا يوصف، فعندما يحظى الإنسان بمتابعة مباشرة من قائد بحجم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهذا شرف عظيم ومسؤولية كبيرة في الوقت ذاته».

وأكّد أن هذه ليست مجرد إشادة، بل رسالة واضحة بأن القيادة الرشيدة تتابع كل موظف يسعى إلى التميّز، وتشجعه ليكون قدوة للآخرين.

وأشار يوسف إلى أن هذا التقدير يجعله أكثر التزاماً بمضاعفة جهوده لخدمة المتعاملين على أكمل وجه، قائلاً: «أنا أعتبر نفسي اليوم مسؤولاً أمام الجميع للحفاظ على هذا المستوى من الأداء، بل وتطويره، دبي مدينة التميّز، والإمارات لا تقبل إلا بالمركز الأول، لذا علينا أن نكون جميعاً على قدر هذه التوقعات، ونعمل بروح الفريق لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع».

وشدد يوسف على أن الاجتهاد والتفاني في العمل هما المفتاح الحقيقي للنجاح، داعياً الشباب الإماراتي إلى تبني ثقافة الإتقان والحرص على تقديم أفضل ما لديهم في أي موقع يشغلونه.

وقال: «رسالتي لكل شاب إماراتي أن يبذل قصارى جهده في عمله، لأن الوطن يستحق ذلك، وعلينا جميعاً أن نكون سفراء للقيم التي غرستها فينا قيادتنا، ونثبت أن شباب الإمارات قادر على التميّز والابتكار في كل المجالات».

وتوجه يوسف محمد عبدالله بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «كل كلمات الشكر لن تفي حق قيادتنا، التي لا تتوانى عن دعم وتحفيز كل من يعمل بإخلاص، وهذا التقدير يشعل فينا الحماس لمواصلة العطاء، ويجعلنا أكثر إصراراً على الإسهام في تعزيز صورة الإمارات دولةً رائدةً في جودة الخدمات الحكومية».