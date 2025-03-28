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الحرمين الشريفين يشهدان تدفقًا مليونيًا في الجمعة الرابعة من رمضان

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، تدفّقًا مليونيًا من المصلين والمعتمرين والزوار، لأداء رابع صلاة جمعة من شهر رمضان المبارك، وسط أجواءٍ إيمانية تعبُّدية وخدمات متكاملة وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر وكالاتها المتخصصة.
وامتلأت أروقة وأدوار وساحات الحرمين الشريفين بالمصلين منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد يعكس الروحانية العظيمة لهذا الشهر الفضيل، والإقبال المتزايد على زيارة الحرمين.
الحرمين الشريفين يشهدان تدفقًا مليونيًا في الجمعة الرابعة من رمضان
الحرمين الشريفين يشهدان تدفقًا مليونيًا في الجمعة الرابعة من رمضان

تجربة إيمانية يسيرة

وأعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح الخطة التشغيلية لرابع صلاة جمعة من رمضان.
وأكدد أن الخطط الإثرائية والمبادرات والبرامج المُعدّة سلفًا أسهمت في تمكين القاصدين من أداء عباداتهم بيسر وسهولة، مع تعزيز جودة تجربتهم الإيمانية داخل الحرمين الشريفين.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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