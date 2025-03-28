شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة العربات الكهربائية تسجل رقمًا قياسيًا في ليلة 27 رمضان بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تحقيق رقم قياسي في عدد المستفيدين من خدمة العربات الكهربائية "الجولف" خلال ليلة 27 من رمضان المبارك 1446هـ، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الخدمات الذكية داخل المسجد الحرام، حيث بلغ عدد المستفيدين 57 ألف شخص.

ويأتي هذا الرقم غير المسبوق تأكيدًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير منظومة النقل داخل الحرم، بما يضمن تقديم خدمات تنقل آمنة وسلسة تتماشى مع احتياجات المعتمرين، لاسيما خلال المواسم التي تشهد كثافات بشرية عالية.



تحسين تجربة ضيوف الرحمن

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تُعد إحدى ثمار الاستثمار في التقنيات الحديثة، ضمن مساعيها الرامية إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة التشغيل خلال موسم العمرة، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف المسارات والخدمات المقدمة.



كما أوضحت أن فرق العمل الميدانية كثّفت جهودها في تلك الليلة المباركة، لضمان جاهزية العربات وتنظيم حركة المستفيدين، ما ساهم في تحقيق انسيابية لافتة داخل أروقة المسجد الحرام، ومكّن المعتمرين من أداء مناسكهم بطمأنينة وسهولة. وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى توفير بيئة متكاملة تحتضن الزوار والمعتمرين وتلبي تطلعاتهم، في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.