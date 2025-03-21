الامارات | أحمد سالم خلفان أكثر حكم ظهوراً في مباريات العيار الثقيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» أن صافرة الحكم في كرة القدم، أحمد سالم خلفان، تعد الأكثر ظهوراً في إدارة مباريات العيار الثقيل أو «الديريبات» في دوري أدنوك للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025، وذلك حتى الجولة الـ18، إذ قاد أحمد سالم خلفان خمس مباريات كبيرة وحساسة، هي قمة شباب الأهلي مع الشارقة ضمن الجولة السادسة، والوصل مع الجزيرة في الجولة السابعة، وشباب الأهلي مع النصر في الجولة 11، والجزيرة مع الوحدة ضمن الجولة 12، والنصر مع الوصل في الجولة 16، التي شهدت أحداثاً مثيرة واعتراضات على الأداء التحكيمي، وتسبب ذلك إلى توقيع لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، عقوبات انضباطية بحق نادي النصر والجهازين الفني والإداري للفريق.

وأظهرت الإحصائية تفوّق الحكم أحمد سالم خلفان، وهو حكم درجة أولى على حكام دوليين في كرة القدم في عدد المباريات الكبيرة التي قادها في الدوري حتى الآن، علماً بأن الحكم أحمد سالم لا يحمل الشارة الدولية في التحكيم.

وحل في المرتبة الثانية من حيث أكثر الحكام إدارة للمباريات الكبيرة برصيد مباراتين كل من الحكم الصاعد بدر بوجمهور وعمر آل علي ويحيى الملا ومحمد الهرمودي، والحكم البرازيلي ويلتون بيريرا.

وقاد بدر بوجمهور قمة الوحدة والوصل ضمن الجولة الثامنة، والوصل والشارقة ضمن الجولة 13، فيما قاد الحكم الدولي عمر آل علي قمة الجزيرة مع النصر في الجولة الرابعة، والعين مع النصر في الجولة 13، وقاد الحكم يحيى الملا قمتي الشارقة والنصر ضمن الجولة الثامنة، والوصل مع العين في الجولة 17، وقاد الحكم محمد الهرمودي قمة النصر والوحدة ضمن الجولة السابعة، والنصر والجزيرة في الجولة 17.

في حين قاد الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا مباراتي القمة بين العين وشباب الأهلي ضمن الجولة السابعة، والشارقة والوحدة ضمن الجولة العاشرة، وقاد مباراة واحدة كبيرة على صعيد الحكام المحليين كل من الحكم الدولي عادل النقبي، الذي قاد قمة الشارقة والجزيرة ضمن الجولة الثالثة، والحكم الدولي سلطان محمد صالح الذي قاد قمة الوحدة والعين ضمن الجولة 18.

وشهد الدوري حتى الجولة الـ18، إقامة 24 مباراة من العيار الثقيل قادها 16 حكماً، هم: أحمد سالم خلفان وبدر بوجمهو وعمر آل علي وعادل النقبي ومحمد الهرمودي ويحيى الملا وفيليكس زاوير وويلتون بيريرا ودانييل سايبيرت وسيراز أرتورو وسيرغي كاراسيف وكليمون توربان ودافيدي ماسا وسلافكو فيتنيش وداني ماكيلي وسلطان محمد صالح.

من جانبه، قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل، إنه بخصوص المعايير الخاصة بإسناد المباريات القوية، فهي تعتمد على مبدأ تميز الحكم الذي يعد عاملاً أساسياً في إسناد أي مباراة قوية، وحساسة، وأن أحمد سالم يعد حالياً أفضل حكم في الدوري الإماراتي.

وأضاف عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «أحمد سالم خلفان يعد من أفضل الحكام الموجودين على مستوى الدرجة الأولى، والدليل النجاح في إدارة المباريات، والديربيات التي يقوم بإدارتها».

وأوضح العاجل «إدارة المباريات المحلية تعد أحياناً أصعب من المباريات الخارجية، نظراً للضغوط التي يمكن أن يتعرض لها الحكم، ويتفوق أحمد سالم خلفان في هذا الخصوص على الحكام الدوليين في إدارة المباريات المحلية، لذلك فإنه ليس أي حكم دولي متميز خارجياً يمكنه إدارة مباريات حساسة وقوية في الدوري المحلي، لذلك فإن أحمد سالم يعد أفضل حكم في الدوري الإماراتي حالياً، وبدر بوجمهور أفضل حكم صاعد حالياً.. والأرقام تتحدث في هذا الخصوص».