الامارات | «طرق دبي» تضيف «تابي» لخيارات دفع الرسوم والمخالفات بالتقسيط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق «تابي»، ضمن قنواتها الرقمية لدفع رسوم الخدمات بالتقسيط، مشيرة إلى قنوات الدفع الرقمية أصبحت تشمل الموقع الإلكتروني، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات، وتطبيق الدفع نول، والأكشاك الذكية، بعد أن كانت فقط ضمن الأكشاك الذكية.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع على متعامليها على خدماتها المتنوّعة البالغ عددها 170 خدمة، مثل تجديد رخصة المركبة ورخصة القيادة وغيرها من الخدمات، بما في ذلك دفع رسوم الغرامات المترتبة على المخالفات الخاصة بالهيئة ومنها مخالفات المركبات.

وقد أدرجت الهيئة خاصية «تابي»، وهو التطبيق المعروف بتقديم تسهيلات الدفع بالتقسيط من خلال أربع دفعات كحد أقصى، كوسيلة للدفع ضمن قنواتها الرقمية، في مبادرة تهدف إلى إسعاد متعاملي الهيئة من جميع شرائح المجتمع، من خلال إتاحة خيارات دفع مرنة لخدماتها، منها دفع الرسوم الخاصة بشراء لوحات أرقام المركبات.

كما تأتي هذه المبادرة كذلك انطلاقاً من استراتيجية دبي اللانقدية، وتطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة إلى تحوّل الحكومة إلى نموذج رقمي وذكي، وحرصاً على تعزيز تجربة الدفع لخدمات الهيئة من خلال القنوات الرقمية، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات سعادة المتعاملين، ورفع نسبة التبني الرقمي للقنوات الرقمية، ورفع معدلات تحصيل الإيرادات العامة لحكومة دبي.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد أبرمت شراكة مع تطبيق التسوق والخدمات المالية «تابي»، العام الماضي، لترتيب تسهيلات التقسيط لمتعامليها، الذين يستخدمون خدمات الهيئة، مقتصرةً في بداية الشراكة هذه على استخدام التطبيق عبر الأكشاك الذكية التابعة للهيئة.