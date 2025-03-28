إشادات واسعة بمبادرات «صحة أبوظبي» الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حظيت المبادرات والخدمات الرقمية، التي تقدمها دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، على إشادات واسعة لتميزها في خدمة الجمهور، مساهِمةً في تحسين خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

ومع نجاح أبوظبي برقمنة معظم خدمات الرعاية الصحية مثل مبادرة «سندكم» وخدمة تصديق شهادة إجازة مرضية على منصة «تم»، وغيرها من الخدمات، تعمل الدائرة على تقديم تجربة جديدة كلياً للرعاية الصحية لينعم بها جميع المواطنين والمقيمين عبر تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وضمان سهولة الوصول، بما يرسّخ ريادة أبوظبي في تميز الخدمات الحكومية الرقمية.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تعكس مبادراتنا مثل (سندكم) وخدمة تصديق الإجازة المرضية التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار والمضي في التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية. ومن خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول، نعيد تعريف تجربة الرعاية الصحية بما يمكن الأفراد والمجتمعات على حد سواء. وتعد هذه المبادرات جزءاً أساسياً من رؤيتنا الطموحة لبناء أحد أكثر أنظمة الرعاية الصحية ذكاءً وكفاءةً على مستوى العالم، قائم على حلول تركز على المرضى، وسعي دائم نحو التميز».

وتبسط مبادرة «سندكم» الإجراءات الإدارية، وتحد من تعقيدها بالنسبة لأسرة المتوفى، وتقدم خدماتها اليوم لأكثر من 2.9 مليون مواطن ومقيم في أبوظبي، وتضمن تجربة سلسة تُراعي ظروف مستخدميها خلال الأوقات العصيبة، التي يمرون بها. وتعمل هذه المبادرة التي شهدت تعاون سبع جهات حكومية، على تقليص الزمن اللازم لإجراءات الوفيات الإدارية من شهور عدة إلى أيام معدودة، لتحد من الأعباء التي تواجه أسر المتوفين، وتحسن من سير العمليات ودقتها.

وتعتبر خدمة «تصديق شهادة إجازة مرضية» عبر منصة «تم» حلاً رقمياً متكاملاً أحدث تحولاً نوعياً في إجراءات الحصول على شهادات الإجازات الطبية. فقد ساهمت في الاستغناء عن الحاجة إلى الحضور الشخصي، ونجحت بتقليل الوقت اللازم للطلب بنسبة 83%، لينجز خلال دقيقة إلى دقيقتين بدلاً من 6 دقائق. تم ربط الخدمة بهيئة الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مما ساهم في خفض معدلات الأخطاء البشرية بنسبة 39%، وعزّز من دقة العمليات وسهولة الوصول للمستخدمين، كما انعكس هذا التطويل في ارتفاع معدلات رضا المتعاملين بشكل ملحوظ لتصل إلى 94%. وباتت هذه الخدمة أكثر بساطة بفضل ما تقدمه من مزايا مبتكرة مثل التنبيهات الذكية والإشعارات بالرسائل القصيرة وواجهة المستخدم المحسنة، لتتمكن من تعزيز ثقة المستخدمين ومعدلات الثقة بالخدمة. وينعكس ذلك في الارتفاع الكبير ضمن مقياس جهد المتعاملين ومقياس ثقة المتعاملين، بما يسلط الضوء على الأثر الإيجابي للمبادرة على رحلة المتعامل.

وأضاف خلف هلال المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات المجتمعية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تعتبر رقمنة الخدمات أمراً في غاية الأهمية لتحسين سبل الوصول للرعاية وتعزيز كفاءتها. ويتصدر قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي جهود التحول الرقمي هذه، إذ يقدم للمواطنين والمقيمين الخدمات الحيوية بأسلوب رقمي مبتكر، ويلبي احتياجاتهم بأسلوب استثنائي ينسجم مع وتيرة الحياة المتسارعة».

وتواصل دائرة الصحة - أبوظبي توجيه تركيزها نحو تحسين خدماتها والتنبؤ بالاحتياجات الناشئة لأفراد المجتمع من خلال الاستماع لآراء المتعاملين والاستفادة منها وتسخير قدرات تحليل البيانات، سعياً لإرساء معايير جديدة في رعاية المرضى، وضمان كفاءة الرعاية الصحية في أبوظبي، وسهولة الوصول لخدماتها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وكانت دائرة الصحة - أبوظبي قد حصلت على جائزتين مرموقتين خلال الدورة الأولى من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» من دائرة التمكين الحكومي بما يشمل جائزة «أفضل تجربة حياة» لمبادرة «سندكم»، إضافة إلى تكريم خاص عن خدمة تصديق شهادة إجازة مرضية. وتؤكد هذه الجوائز التزام الدائرة بتعزيز الابتكار الرقمي، وتحسين جودة الحياة في المجتمع.