الامارات | «رمضان في دبي».. فعاليات مجتمعية تتواصل في أنحاء المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان في دبي».. فعاليات مجتمعية تتواصل في أنحاء المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل حملة رمضان في دبي، التي تنظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، تقديم مجموعة من الفعاليات المميزة، والاحتفالات والأنشطة المجتمعية، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاحتفاء بقيم الترابط والتكاتف خلال هذا الموسم.

وتتألق المدينة مع مجموعة من العروض الثقافية الاستثنائية، والاحتفالات التي تُقام في الهواء الطلق، حيث يسهم الطقس المعتدل بدبي خلال هذه الفترة، في توفير أجواء مثالية تتيح للسكان والزوّار قضاء أمتع الأوقات خلال شهر رمضان المبارك، وتضيء عروض الألعاب النارية، التي تقدمها مجموعة الزرعوني، سماء المدينة في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، يوم 22 مارس الساعة 10 مساءً، وفي الوقت ذاته، يمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بعروض الألعاب النارية يومَي 21 و22 مارس الساعة 10 مساءً.

«أطياف رمضانية»

تعود فعالية «أطياف رمضانية» لتضيء منطقة السيف، ودبي فستيفال سيتي مول طوال شهر رمضان، حيث تقدم مجموعة من العروض الضوئية والصوتية التي تعبر عن جوهر الشهر الكريم.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية مثل «بو طبيلة»، إضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية.

وتنتشر زينة رمضان والمجسمات الضخمة ذات الطابع الخاص بهذا الشهر الفضيل في أماكن متنوعة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك دوّار السطوة، ودوّار الساعة، وشارع الشيخ زايد، ولاست إكزت الخوانيج، وشارع الاتحاد، وشارع السعادة، والقرهود، وحديقة زعبيل، وحديقة مشرف، وجسر آل مكتوم، ومعبر الخليج التجاري، وطريق حتا، لتعزيز الأجواء الاحتفالية خلال هذه الفترة من العام.

التجارب المجتمعية

كما تقدّم الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك» هذا العام احتفالات مميزة وتجارب إفطار وسحور من عربات الطعام إلى حلويات رمضان، ومنافذ بيع القهوة، ومشاريع محلية ومنزلية وعلامات تجارية معروفة، إضافة إلى عروض ثقافية مميزة، وأنشطة ترفيهية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة، وفعاليات رياضية، ومنطقة ألعاب وتحديات خاصة بالأطفال، ولقاء شخصيتَي (مدهش) و(دانة) المحبوبتين، والكثير من الأنشطة والتجارب الأخرى في أجواء خارجية، كما يحظى الزوار بفرصة ربح 100 ألف درهم في سحب «دريم دبي» المجاني، كما يمكن للمتسوقين الحصول على منتجات مدهش الحصرية في جناح «دريم دبي» والاستفادة من تخفيضات بنسبة 25% على جميع المنتجات، وتستقبل «رمضان آت ذا بارك» الزوار يومياً من الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل، من الإثنين حتى الخميس، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الجمعة حتى الأحد.

شارع المأكولات

يعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان بدورته الثالثة ليحول منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات حتى 23 مارس، حيث يمكن للزوار الدخول إلى فعاليات المهرجان مجاناً، والذي يضم أكثر من 55 مطعماً موزعة على خمس مناطق، تقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مملوءة بالموسيقى الحية، وفناني الرسم بالحناء، والخط العربي، والرسوم الكاريكاتيرية، والفنانين المتجولين.

وتعود الدورة الثالثة من «شارع رمضان» إلى جميرا أبراج الإمارات وتستمر حتى 23 مارس مع دخول مجاني للجميع، وفعاليات ترفيهية وثقافية، وتجارب تسوق فريدة من نوعها، ومأكولات شهية.

كما تُقام فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حتى 30 مارس، وتتضمن أنشطة ثقافية مميزة، إضافة إلى ركوب الجمال، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل.

ويستضيف سوق رايب ماركت مجموعة من الأنشطة الخاصة في موقعه الرئيس داخل حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يوم السبت من كل أسبوع من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ويوم الأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويضم السوق أكثر من 100 متجر، إضافة إلى ورش عمل تحمل طابع رمضان مثل صنع الفوانيس، والرسم على القماش، والتمور، ورسم الحناء، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار، والعروض الثقافية الحية.

وتأخذ جولة «إفطار أسواق دبي» التي تنظمها شركة «فراينج بان أدفنتشرز»، عشاق الطعام في جولة عبر أسواق دبي القديمة، حيث يجتمع 2500 شخص كل مساء لتناول الإفطار الجماعي، يلي ذلك التوقف عند مخبز محلي في قلب سوق التوابل، ثم يتم اختتام التجربة برحلة عبر الخور لتناول وجبة عائلية تقليدية في مطعم إماراتي تأسس في ستينات القرن الماضي.

تجربة إفطار ثقافية

ويستضيف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري برنامج إفطار ثقافياً خاصاً يومياً حتى 28 مارس في منطقة الفهيدي التاريخية الشهيرة، حيث يدعو السكان والزوار إلى الاستمتاع بإفطار تقليدي، يليه جولة إرشادية في المسجد، وتجربة بدوية مع الصقور، وتجمع رمضاني ممتع مع ألعاب الطاولة والمرطبات، وفرصة زيارة البيت التراثي الخاص بالمركز، الذي جرى تصميمه لإحياء الثقافة والتراث التقليدي لدبي.

وتجمع تجربة الإفطار الإماراتي الأصيل تحت النجوم في مزرعة «Camel Uschi» بين أسلوب الضيافة الإماراتية التقليدية والإطلالات الطبيعية الخلابة لصحراء دبي، وتمنح هذه التجربة الزوار حرية الاختيار بين تناول الطعام في البيئة الصحراوية تحت النجوم أو داخل خيم بدوية مصممة خصيصاً لهذه التجربة ومزينة بالمفروشات العربية التقليدية والوسائد المريحة.

كما تقدّم «دبي سفاري بارك» للضيوف فرصة فريدة من نوعها للاستمتاع بإفطار رمضاني بالقرب من الزرافات والحيوانات الأخرى بعد جولة سفاري حصرية، وتتضمن التجربة استكشاف المناطق ذات الطابع الخاص، وجولة بصحبة مرشد في الحياة البرية، والتفاعل مع الزرافات والأسود.

تخييم تحت النجوم

تقدّم منتجعات حتا تجربة تخييم فاخرة تحت أضواء النجوم، مع إمكانية إشعال النيران والشواء، والوصول غير المحدود إلى 18 نشاطاً خارجياً متنوعاً، وتخفيضات حصرية على التجذيف بقوارب الكاياك، وركوب الدراجات الجبلية، وأنشطة Go Gravity، وخيارات الإفطار والسحور، سواء كان الضيوف يقيمون في Damani Lodges الفاخرة أو في Domes مع مسابح خاصة، أو حتى في المخيمات التقليدية.

تحدي رمضان للجري

ويرحب تحدي رمضان للجري بالمشاركين من جميع المستويات والقدرات في الحديقة القرآنية يوم 23 مارس من الساعة التاسعة مساءً، حيث يمكنهم الاختيار من بين مسارات بطول ثلاثة وستة وتسعة كيلومترات، ويتميز هذا التحدي بأنه مناسب للجميع، سواء كانوا رياضيين محترفين، أو كانوا يسعون فقط للحفاظ على صحتهم وممارسة النشاط البدني. وتحتضن دبي أوبرا أمسية شعرية في إطار فعالية ليالي رمضان، تضم ثلاثة من الشعراء هم فيصل العدواني، ومحمد السكران، وناصر الوبير. كما تقدم ليالي رمضان في متحف الشندغة للزوار فرصة فريدة من نوعها للتعمق في التراث الغني لدولة الإمارات، مع سلسلة من التجارب التفاعلية والعروض الثقافية، حيث يمكن للحضور استكشاف العادات والتقاليد الراسخة التي تميز شهر رمضان الكريم في دولة الإمارات والمنطقة.

أبطال رمضان

ودعت الدورة السادسة من مبادرة «أبطال رمضان» سكان دبي وزوارها للاحتفال بروح العطاء في هذا الشهر الفضيل، وتهدف المبادرة التي تنظمها «دبي للثقافة» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة «طلبات الإمارات»، إلى مساندة الأسر المتعففة والمحتاجين على مستوى الدولة، عبر تشجيع كل فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور، وطرود المير الرمضاني، وثياب العيد، وزكاة الفطر على تطبيق «طلبات».

«أصداء الهلال»

يقدم The Dubai Balloon في فندق أتلانتس النخلة، المعرض الفني «أصداء الهلال»، الذي يجمع بين الفن العربي المعاصر والتراث العريق، مع إطلالات خلابة على المدينة، حيث يحول هذا المعرض الفريد من نوعه المكان إلى لوحة فنية، حتى 30 مارس، ويسلط الضوء على المواهب الفنية الصاعدة في دولة الإمارات.

كما يرحّب عرض «ذا ماجيك أوف روب ليك» بسكان المدينة وزوارها من الأصدقاء والعائلات، حيث يقدم فنان خفة اليد المعروف عالمياً روب ليك خمسة عروض في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتهر ليك بالخدع المذهلة والحضور القوي على المسرح، حيث نجح في إبهار جمهوره في مختلف أنحاء العالم من خلال العروض التي يقدمها.

ويمكن لعشاق شخصيات الرسوم المتحركة اليابانية «الأنمي» المحبوبة الاستمتاع بمعرض «تجربة ناروتو ذا غاليري»، والتي تأخذ الزوار في مجموعة من المغامرات من خلال عرض مختار بعناية يشمل الصور، ومقاطع الفيديو، والأعمال الفنية الحصرية.

. عروض ثقافية وألعاب نارية واحتفالات في الهواء الطلق.

. «دبي سفاري بارك» تقدّم فرصة فريدة من نوعها للاستمتاع بإفطار رمضاني بالقرب من الزرافات والحيوانات الأخرى.