الامارات | تحديث رموز مناطق خاضعة لرسوم المواقف العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ شركة «باركن»، خلال الأيام المقبلة، في تحديث رموز مناطق خاضعة لرسوم المواقف العامة في إمارة دبي، التي تحددها اللوحات الإرشادية للمواقف، مشيرة إلى أن بعض المناطق ستحتفظ برموزها الحالية.

وأوضحت «باركن»، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، أنه سيتم تغيير بعض المناطق في الفئات «C»، «B»، «A»، و«D» إلى «CP»،«BP»، «AP» و«DP»، على أن تظل الرسوم كما كانت في السابق.

ودعت «باركن» المتعاملين إلى التحقق من الرموز المحدثة عند الركن، التي يتم عرضها بوضوح على اللوحات الإرشادية في المواقف العامة، مع توافر التحديثات على الموقع الإلكتروني وتطبيق «باركن» الذكي.

وأفادت بأن الرسوم تختلف بحسب المناطق، وتراوح بين درهمين وأربعة دراهم في الساعة، فيما تكون المواقف مجانية في أيام العطل الرسمية وأيام الآحاد في معظم المناطق، وفي ما يخص المناطق ذات الرمز A، التي أصبحت في بعض المناطق AP تبلغ قيمة الانتظار لمدة ساعة أربعة دراهم، ودرهمين درهم لـ30 دقيقة، وثمانية دراهم للساعتين.

وفي ما يخص مواقف الرمز B، التي أصبحت في بعض المناطق BP، فتبلغ قيمة الانتظار درهمين في الساعة، وخمسة دراهم للساعتين، وثمانية دراهم لثلاث ساعات، أما بالنسبة لمواقف الرمز C التي أصبحت CP، فتبلغ قيمة الساعة درهمين، وخمسة دراهم للساعتين، وثمانية دراهم لثلاث ساعات، كما تبلغ قيمة الرسوم للرمز D درهمين في الساعة، وأربعة دراهم للساعتين، وخمسة دراهم لثلاث ساعات.

وقالت «باركن»: «إنه يمكن للمتعامل دفع رسوم المواقف نقداً، أو باستخدام بطاقة «نول» عبر إدخالها في القارئ الذكي ليتم خصم المبلغ تلقائياً، أما إذا كان يفضّل الدفع بالنقود، فيجب عليه اتباع التعليمات على الجهاز وإدخال المبلغ المطلوب، وسيؤكد الجهاز عملية الدفع، إذ يمكن اختيار طباعة الإيصال أو تخطي الطباعة».

وأضافت: «أنه لتجنّب المخالفات، وتذكّر دفع الرسوم، يمكن تحدید مدة تذكرة الوقوف مسبقاً باستخدام التطبیق أو الموقع الإلكتروني، مع اختيار (الآن) في الصفحة الرئیسة، ثم اختيار تاریخ ووقت البدء، واتباع إجراءات الدفع المعتادة».

وحددت الشركة مواعيد المواقف العامة في رمضان من يوم الإثنين إلى السبت، حيث تبدأ الفترة الأولى من 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، أما الفترة الثانية فتبدأ من 8:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل، بينما يكون يوم الأحد والعطلات الرسمية من دون رسوم، وتعمل المواقف متعددة الطوابق بنظام 24 ساعة على مدار الساعة.

• المواقف مجانية في أيام العطل الرسمية وأيام الآحاد في معظم المناطق.