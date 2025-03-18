شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة سومطرة الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سومطرة الشمالية غرب إندونيسيا.

وذكر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل في بيان أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة سيبولغا، وعلى عمق 52 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.