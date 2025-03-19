إسرائيل تغلق معبر رفح أمام المرضى

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أغلقت إسرائيل، أمس، معبر رفح أمام حركة الأفراد، وذلك بعد ساعات على استئنافها الحرب على قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت «الهيئة» إن إسرائيل أبلغت العاملين في الجانب الفلسطيني من المعبر بأن المعبر قد أغلق على الفور.

وتابعت: «تم إخطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في المعبر بالقرار».

ولفتت إلى أن افتتاح معبر رفح كان في إطار تفاهمات اتفاق المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وبموجب الاتفاق، سُمح باستخدام معبر رفح لإخراج جرحى ومرضى من القطاع.

ومن جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن إغلاق المعبر جاء بقرار من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ولن يغادر مرضى قطاع غزة ابتداء من اليوم.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، باستئناف الحرب على قطاع غزة فجر اليوم، لينتهي بذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.