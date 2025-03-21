شكرا لقرائتكم خبر عن خيمة القيادات الشبابية تستقبل كيانات شبابية وتنظم ندوات عن مخاطر الإنترنت" وفضائل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت خيمة القيادات الشبابية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في يومها الرابع رؤساء ونواب الكيانات الشبابية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية من مختلف المحافظات.

وتضمنت فعاليات اليوم لقاء أبوي للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع الكيانات وتسليم درع تكريم لسيادته من الكيان الشبابي سند شباب الدلتا نيابة عن جميع الكيانات المشاركة تقدير وشكر على جهود سيادته في مجال العمل الشبابي ودعم وتمكين الشباب.

حيث يتم تنظيم الخيمة من خلال تنظيم الإدارة المركزية للتعليم المدني- الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وتضمنت فعاليات اليوم الرابع للخيمة ندوتين لبناء الوعي ومجموعة من الفقرات الفنية والفوازير الرمضانية، الندوة الأولى بعنوان "مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشباب والمجتمع وما ارتبط بهم من جرائم" قدمها السيد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد السيد وزير الداخلية لقطاع الأمن الأسبق.



والندوة الثانية بعنوان "فضائل شهر رمضان الكريم وما ارتبط به من قيم وأخلاق حميدة" قدمها الدكتور عبد الله سلامة عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف ورئيس وحدة لم الشمل.

وذلك بحضور كل من الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ووسام صبري مساعد الوزير للكيانات الشبابية، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير للكيانات الشبابية وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع

وخالد فوزى مدير إدارة القيادات الشبابية وإميل إسحق مدير إدارة التعليم المدني وعبدالمنعم ابوجبل رئيس اتحاد الكيانات الشبابية وداليا زايد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية القاهرة.