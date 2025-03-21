شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مرات التبرز يومياً قد يكشف أسراراً عن صحتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت دراسة جديدة أن عدد مرات التبرز يومياً قد يكون مؤشراً على صحة الجسم واحتمالية تعرضه لبعض الأمراض وبحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد جمع فريق الدراسة بيانات صحية من أكثر من 1400 متطوع بالغ. وشملت هذه البيانات كيمياء الدم، وميكروبيوم الأمعاء، والبيانات الوراثية، مع تسجيل عدد مرات تبرزهم يومياً. وقسم الباحثون المشاركين بعد ذلك إلى 4 مجموعات: الأولى عانت من الإمساك (يتم فيها التبرز مرة واحدة أو اثنتين أسبوعياً)، والثانية كانت تتبرز بمعدل أقل من الطبيعي (من ثلاث إلى ست مرات أسبوعياً)، والثالثة كان معدل تبرزها طبيعي (من مرة إلى ثلاث مرات يومياً)، في حين عانت المجموعة الرابعة من الإسهال. ووجد الباحثون ارتباطاً بين الإمساك والإسهال وارتفاع مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض التنكسية العصبية. كما لفتوا إلى أن الكثير من المشاركين المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض الكلى المزمنة ومرض باركنسون (الشلل الرعاش)، أفادوا بأنهم أصيبوا بالإمساك لسنوات قبل التشخيص. وكتبوا في دراستهم التي نشرت في مجلة «Cell Reports Medicine» أن وظائف الجسم والحالة الصحية كانت في أفضل حالاتها عند التبرز مرة أو مرتين يومياً، حيث ازدهرت بكتيريا الأمعاء المُخمّرة للألياف. ولفتوا إلى أنه عندما يبقى البراز لفترة طويلة في الأمعاء تستنفد الميكروبات الألياف المتوفرة وتُخمر البروتينات، منتجةً سموماً مثل كبريتات بارا - كريسول، وكبريتات إندوكسيل في مجرى الدم. وأوضحوا أن هذه السموم قد تسبب أمراضاً مزمنة، وتُشكل عبئاً كبيراً على الكلى. وفي حالات الإسهال، وجد الفريق كيمياء سريرية تشير إلى التهاب وتلف الكبد. كما أظهرت الدراسة أن الشباب والنساء ومن لديهم مؤشر كتلة جسم أقل هم الفئة الأكثر عرضة إلى قلة تواتر حركات الأمعاء. وأكد الفريق أن التبرز المثالي، مرة أو مرتين يومياً، كان مرتبطاً بتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، إلى جانب شرب كميات كبيرة من الماء، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي يعتمد بشكل أكبر على النباتات

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