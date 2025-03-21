شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الجمعة

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 30 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 30 درجة مئوية.- مكة المكرمة 29 درجة مئوية.- المدينة المنورة 29 درجة مئوية.- الرياض 30 درجة مئوية.- جدة 28 درجة مئوية.- أبها 20 درجة مئوية.- تبوك 18 درجة مئوية.- بريدة 30 درجة مئوية.- حائل 22 درجة مئوية.- الباحة 19 درجة مئوية.- عرعر 18 درجة مئوية.- سكاكا 18 درجة مئوية.- جازان 33 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 35 درجة مئوية.- المجمعة 29 درجة مئوية.- وادي الدواسر 33 درجة مئوية.- الدوادمي 28 درجة مئوية.- شرورة 36 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.