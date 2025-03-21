شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.