شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق...الكشف عن الحل الوحيد الذي سيوقف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي اليمني سمير الصلاحي إن قادة العالم يتجنبون الصدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفاظًا على مصالح شعوبهم، بينما يقود الحوثيون اليمن إلى "الجحيم" بتهور، مشيرًا إلى أن هذا الجحيم بدأ بالفعل مع القصف الأمريكي الذي فشل في تحقيق أهدافه. وأضاف أن الهجمات الأمريكية لم تُصِب هدفًا عسكريًا واضحًا ولم تقضِ على أي قيادي حوثي.

وأكد الصلاحي أن هذا الفشل يعزز رؤية العقلاء بأن الحل في اليمن لن يتحقق إلا من خلال زحف عسكري يقوده اليمنيون أنفسهم، محذرًا من أن أي جهود أخرى لن تكون إلا "عبثًا" يعزز من قوة الحوثيين.

وفي ختام حديثه، حذر الصلاحي من أنه إذا لم تستغل الحكومة الشرعية هذه "الفرصة الأخيرة" وأنجت الحوثيين من هذه الأحداث، فإنهم سيواصلون سيطرتهم على اليمن، مما سيؤدي إلى فصل جديد في تاريخ اليمن والمنطقة.