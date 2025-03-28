شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الابيض يعلن عملية عسكرية كبيرة ضد الحو ثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال البيت الأبيض: الضربات على #الحوثيين مستمرة والعملية كانت شاملة وناجحة تماما وشنت امريكا عشرات الغارات على مناطق الحوثيين

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض يعلن عملية عسكرية كبيرة ضد الحو ثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.