شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح هؤلاء من صنعاء الى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران 37 غارة استهدفت #صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران منذ فجر اليوم وشن الطيران غارات عنيفة على مناطق الحوثيين وقال مواطنون أن كثير من التجار في صنعاء وصلوا الى عدن برفقة أسرهم بسبب القصف العنيف على صنعاء



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