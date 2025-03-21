شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية قد تجهل أنها تضر بقلبك... احذرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لرئيسية 5 عادات يومية قد تجهل أنها تضر بقلبك... احذرها طبيب قلب يسلط الضوء على خمسة سلوكيات قد تعرض صحتك القلبية والأوعية الدموية للخطر (رويترز) طبيب قلب يسلط الضوء على خمسة سلوكيات قد تعرض صحتك القلبية والأوعية الدموية للخطر (رويترز) لندن: «الشرق الأوسط» نُشر: 14:15-29 يناير 2025 م ـ 29 رَجب 1446 هـ TT يتسبب العديد من الأشخاص في إلحاق الضرر بقلوبهم دون علمهم من خلال عادات يومية. قبيل شهر التوعية بأمراض القلب، سلط أحد أطباء القلب البارزين الضوء على خمسة سلوكيات قد تعرض صحتك القلبية والأوعية الدموية للخطر. من النوم إلى مستويات التوتر، قد يكون تأثير هذه العادات أكثر أهمية مما تعتقد، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت»: قلّة النشاط البدني يحذر الدكتور كريستوفر برويد، استشاري أمراض القلب في مستشفى نيوفيلد هيلث برايتون في المملكة المتحدة، من أن «نمط الحياة المستقرة يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية... إن ممارسة الرياضة بانتظام أمر بالغ الأهمية لصحة القلب». لكن ليس هناك حاجة للضغط على نفسك للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم - فقط ابدأ بخطوات صغيرة. يوصي برويد: «ابدأ بأنشطة بسيطة مثل المشي أو التمدد أو استخدام دراجة... حتى فترات قصيرة من النشاط، مثل المشي لمدة 10 دقائق، يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتزيد من قدرتك على التحمل تدريجياً». والأهم من ذلك، اختر الأنشطة التي تستمتع بها. يقول برويد: «سواء كان الأمر يتعلق بالرقص أو السباحة أو ركوب الدراجات أو ممارسة رياضة جماعية، فإن العثور على شيء ممتع يجعل من الأسهل الحفاظ على الدافع. حاول اختيار وقت من اليوم يناسبك بشكل أفضل والتزم به، سواء كان في الصباح أو أثناء فترات الغداء أو في المساء». الإجهاد المزمن يقول طبيب القلب إن الإجهاد المزمن - مثل ذلك الناتج عن الوظائف الشاقة أو مشاكل الأسرة - يمكن أن يساهم في مشاكل القلب. يوضح برويد: «يمكن أن يؤثر الإجهاد المطول سلباً على القلب من خلال رفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، كما يشجع الإجهاد أيضاً على آليات التكيف غير الصحية، مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين. يسبب الإجهاد المزمن في العمل ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي إلى عادات غذائية سيئة، واضطراب النوم، وكل هذا يمكن أن يضر بصحة القلب بمرور الوقت». لذا، من الأهمية بمكان أن يكون لديك استراتيجيات مواجهة فعالة لإدارة الإجهاد. عدم إعطاء الأولوية للنوم يفيد برويد: «إن قلة النوم - أو النوم الرديء الجودة - قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والمساهمة في السمنة، وتعطيل عمليات الإصلاح الطبيعية في الجسم. كما أن اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم قد تؤثر بشكل كبير على صحة القلب». للمساعدة على النوم بشكل طبيعي ومريح، ينصح طبيب القلب بوضع جدول نوم ثابت. حاول أيضاً تجنب استهلاك كميات كبيرة من الكافيين والنيكوتين و/أو الكحول في المساء. عدم الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس يشرح الطبيب برويد: «إن عدم التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى نقص فيتامين د، والذي يرتبط بارتفاع ضغط الدم والالتهابات وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد التعرض الآمن لأشعة الشمس أو المكملات الغذائية في الحفاظ على صحة القلب». هذا مهم بشكل خاص في أشهر الشتاء، لذا تأكد من الاستفادة من فترات الراحة في العمل عبر قضاء بعض الوقت في الخارج. العزلة الاجتماعية يؤكد برويد: «إن العزلة الاجتماعية - أو الشعور بالوحدة - قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد أظهرت الدراسات أن الشعور بالوحدة قد يؤدي إلى التوتر، ويرفع ضغط الدم، ويؤثر سلباً على وظائف المناعة، وكل هذا من شأنه أن يضر بصحة القلب». إذا كنت تشعر بالوحدة، تواصل مع الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة أو فكر في الانضمام إلى نادٍ جديد. يوضح برويد: «يتطلب تحسين العزلة الاجتماعية وقتاً وجهداً، ولكن من خلال بذل جهود متعمدة للتواصل مع الآخرين وبناء العلاقات، يمكنك تعزيز شبكة الدعم الاجتماعي الخاصة بك ورفاهتك العامة وتحسين صحة قلبك في النهاية».

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