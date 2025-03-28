شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الرياضة ورئيس الشركة المتحدة للرياضة.. أصدقاء عبدالله مكرم البحيرة يتوجون بكأس مصر للكرة الشراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق أصدقاء عبدالله مكرم البحيرة بلقب كأس مصر للكرة الشراب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أصدقاء ميت عقبة الجيزة بنتيجة 1-7، في البطولة التي أقيمت لأول مرة بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة، تحت رعاية اتحاد كرة القدم المصري، بمشاركة 256 فريقًا من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في عودة تاريخية للكرة الشراب إلى الساحة الرياضية المصرية.

وتأتى هذه البطولة في إطار جهود الشركة المتحدة للرياضة لإحياء اللعبة من جديد، وإعادة تقديم البطولات الشعبية بروح احترافية، مما يعزز التنافسية ويدعم المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية.

حضر المباراة النهائية وتتويج الفائزين كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، الأستاذ محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، الدكتور أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024. بالإضافة إلى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومحمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، وعدد من شخصيات الرياضة ونجوم الكرة.

وعقب المباراة، تم تكريم أساطير الكرة الشراب في مصر، وهم محيي أراجوز، شبندر، رفعت الحاوي، عصام حسني، جمال الشابوري، ومحمد عبد المجيد، تقديرًا لمساهماتهم في تاريخ اللعبة.

كما شهد الحدث مباراة استعراضية جمعت بين عدد من نجوم الكرة المصرية، من بينهم أحمد حسن، عبد الستار صبري، عادي مصطفى، عمرو الدسوقي، عمرو الحلواني، حسام حسن، وعلاء نبيل، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري مميز.

وتعد هذه البطولة انطلاقة قوية نحو عودة البطولات الشعبية إلى الساحة الرياضية، بفضل الشركة المتحدة للرياضة، التي تسعى إلى دعم وتنمية الرياضات الجماهيرية، وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب، في خطوة تعزز من مكانة الرياضة المصرية وتربط الماضي بالحاضر بروح تنافسية جديدة.



















7



