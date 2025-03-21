شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الجمعة.
وتبدأ الظاهرة في مكة المكرمة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، بينما تبدأ في المدينة المنورة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه في مكة المكرمة الجموم والكامل وخليص
بينما تشمل في المدينة المنورة العيص وخيبر والعلا والمهد ووادي الفرع والمدينة المنورة والحناكية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (2 - 5) كيلومترات.
ويستمر هطول الأمطار المتوسطة على الرياض حتى الساعة 2 مساء.
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تجمعات للمياه.
تبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.
وتبدأ الظاهرة في مكة المكرمة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، بينما تبدأ في المدينة المنورة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه في مكة المكرمة الجموم والكامل وخليص
بينما تشمل في المدينة المنورة العيص وخيبر والعلا والمهد ووادي الفرع والمدينة المنورة والحناكية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (2 - 5) كيلومترات.
طقس الرياضيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة.
ويستمر هطول الأمطار المتوسطة على الرياض حتى الساعة 2 مساء.
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تجمعات للمياه.
أمطار على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الجمعة.
تبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.