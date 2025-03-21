شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن أتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الجمعة.وتبدأ الظاهرة في مكة المكرمة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، بينما تبدأ في المدينة المنورة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.ويشمل التنبيه في مكة المكرمة الجموم والكامل وخليصبينما تشمل في المدينة المنورة العيص وخيبر والعلا والمهد ووادي الفرع والمدينة المنورة والحناكية.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (2 - 5) كيلومترات.يتوقعفي تقريره عنهطولعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعةويستمر هطول الأمطار المتوسطة على الرياض حتى الساعة 2 مساءويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تجمعات للمياهيتوقعفي تقريره عنهطولعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الجمعةتبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية