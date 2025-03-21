البيت الأبيض يحدد موعد بدء تنفيذ الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، أن "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي يريد الرئيس دونالد ترامب فرضها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أبريل المقبل.

وقالت ليفيت، في مؤتمر صحفي "كان الرئيس واضحا خصوصا بشأن نيته بالنسبة للثاني من أبريل الذي سيكون يوما عظيما لبلدنا"، مؤكدة أن "رسوما جمركية ضخمة ستدخل حيز التنفيذ".

وتعني "الرسوم الجمركية المتبادلة" فرض المستوى نفسه من الرسوم على المنتجات الواردة من بلد ما عند دخولها إلى أسواق الولايات المتحدة، كذلك المفروض على المنتجات الأميركية المصدّرة إلى البلد ذاته.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن "الدول ستخضع لنسب نرى أنها تمثل التعريفات الجمركية التي تطبقها".

وأضاف "سنذهب إليهم ونقول لهم: هذا هو مستوى رسومكم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، والتلاعبات التي تتم على سعر صرف عملتكم"، مضيفا أنه إذا تخلت الدول المعنية عن هذه الممارسات، "لن نطبق الرسوم الجمركية".

ودافع الرئيس الأميركي عن أهمية الرسوم الجمركية، وخصوصا لحماية الصناعة الأميركية وتمويل الميزانية الفدرالية.