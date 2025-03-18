تعرفوا على أسباب مشاركة ماجد المصري في مسلسل إش إش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:21 مساءً - مع النجاح الكبير الذي يحققه بشخصية "رجب الجريتلي" وتصدر المسلسل ترند مواقع التواصل الأجتماعي وتحقيقه نسب مشاهدات عالية، كشف الفنان ماجد المصري عن أسباب مشاركته في مسلسله الرمضاني "إش إش".

ماجد المصري: بحب الشغل مع محمد سامي

تحدث الفنان ماجد المصري لموقع "عرب وود" عن أسباب مشاركته في؛ قائلًا: "بحب الشغل مع محمد سامي، وبحب دماغه والفكر بتاعه ورؤيته وبصدقه، ودائما لينا مع بعض نجاحات كثيرة جدًا، فهذه ليست المرة الأولى".

وأكمل ماجد المصري:" وبعد غياب 10 سنوات، ربنا أكرمنا بفكرة حلوة، وتلقيت منه اتصال هاتفي، وقال لي تعالى نعمل حاجة أسمها "إش إش" وتحدث معي عن فكرة العمل في التليفون، وقولت له محمد أنا مضيت المسلسل".

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مسلسل "إش إش"

" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر،، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وحمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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