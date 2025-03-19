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استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية واليوم، على قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل وخيامًا في مناطق متفرقة من القطاع، مشيرة إلى أن من بين الشهداء أطفال ونساء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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