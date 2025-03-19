شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية واليوم، على قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل وخيامًا في مناطق متفرقة من القطاع، مشيرة إلى أن من بين الشهداء أطفال ونساء.

