شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا: نحتاج حل سياسى يحترم حقوق كلا الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، إن أى انتهاك من جانب واحد لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة يمحو الجهود الدبلوماسية ويدمر الثقة فى الحلول التى يتم التفاوض بشأنها، مطالبة جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها، وحماية أرواح المدنيين، والانخراط فى حوار لضمان سلام عادل ودائم.



وأضافت فاجون- فى تغريدة على موقع (إكس)، "نحن بحاجة إلى حل سياسى يحترم الحقوق والتطلعات المشروعة لكلا الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى.



وأعربت عن انزعاجها من التقارير التى تفيد بأن المئات من الفلسطينيين من بينهم النساء والأطفال فقدوا حياتهم، بينما صدرت أوامر عسكرية جديدة للفلسطينيين بترك منازلهم مرة أخرى فى شمال وغرب غزة.