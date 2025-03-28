الخليج اليوم .. وساطة قطرية تلم شمل أطفال أوكرانيين وروس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إحراز تقدم إنساني جديد في إطار النزاع في أوكرانيا، إذ نجحت وساطة قطرية في لم شمل دفعتين جديدتين من الأطفال في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم في شهر مارس الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا، طبقاً لبيان الخارجية القطرية.

تقول الخارجية القطرية إن الوساطة القطرية ستستمر من أجل لم شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا وروسيا امتداداً لنهجها في الوساطة، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وتعكس في الوقت ذاته التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية، والتضامن الدولي.

إلى ذلك، شهد فبراير المنصرم أيضاً نجاح وساطة دولة قطر في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فيما تبذل دول الخليج جهوداً لافتة في إطار الوصول إلى وساطة بين أطراف النزاع، كما نجحت في تخفيف الآثار الإنسانية الناتجة عن الصراع.