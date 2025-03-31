الخليج اليوم .. ترحيب خليجي بتشكيل الحكومة السورية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت كلاً من السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار.

وتؤكد دول الخليج موقفها الثابت لدعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية، وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أعلن مساء السبت، تأليف حكومة جديدة، مؤكداً عزمه على "بناء دولة قوية ومستقرة"، إذ احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة.

كما أضاف أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تغيير وبناء، كذلك أردف: "سنبني معاً وطناً يستحق كل التضحية"، مشدداً: "لن نسمح للفساد بأن يتسلل إلى مؤسساتنا"، مؤكداً "سنعمل على بناء جيش وطني يحمي البلاد".