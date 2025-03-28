شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مع القيادات الأمنية خطط تأمين العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالجمعة، 28 مارس 2025 03:35 م
عقد اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" إجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة خطة انتشار القوات على مستوى الجمهورية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.
كما وجه وزير الداخلية باليقظة التامة لحماية أمن الوطن والمواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين.
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