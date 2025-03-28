وزير الداخلية يبحث مع القيادات الأمنية خطط تأمين العيد.. فيديو

كما وجه وزير الداخلية باليقظة التامة لحماية أمن الوطن والمواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين.

عقد اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" إجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة خطة انتشار القوات على مستوى الجمهورية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

محمد يوسف

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