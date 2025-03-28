يوحنا العاشر بحث مع أمير قطر بالوضع في سوريا ولبنان والدور المسيحي بالشرق الأوسط

أشارت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، في بيان، إلى أنّ "أمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​ استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر​، في قصر لوسيل، وتطرّق اللّقاء إلى الوضع في الشّرق الأوسط، وفي سوريا ولبنان خصوصًا. كما تطرّق اللّقاء إلى الملف السّوري بكامل تفاصيله".

وأكّد البطريرك "دقّة المرحلة الّتي تشهدها سوريا حاليًّا"، معبّرًا عن أهميّة "الدّور المناط بقطر وبالأمير شخصيًّا، في المساعدة على النّهوض بالواقع الجديد بعد الثّورة".

ولفتت البطريركيّة إلى أنّ "اللّقاء تطرّق كذلك إلى الدّور المسيحي التّاريخي الّذي يلعبه المسيحيّون في الشرق الأوسط"، مبيّنةً أنّ "أمير قطر عبّر عن دعمه ومحبّته للبطريرك وللدّور الّذي تؤدّيه الكنيسة في ترسيخ التّآخي الدّيني بين كلّ الأطياف، سبيلًا للنّهوض بالواقع الحالي ولبناء سوريا الجديدة. كما عبّر عن وقوف قطر إلى جانب الكنيسة الأنطاكية في سائر التّحدّيات الّتي تواجهها".