روبيو: الولايات المتحدة قلقة إزاء "عدم الاستقرار في تركيا

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "الولايات المتحدة قلقة إزاءعدم الاستقرار في تركيا".

وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو عبر خلال اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان الثلاثاء عن قلقه إزاء الاعتقالات والاحتجاجات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة.

وأضافت المتحدثة تامي بروس أن روبيو أشار أيضا إلى التطورات الأخيرة في التجارة الثنائية، وشجع على تعزيز الشراكة الاقتصادية من الآن فصاعدا.