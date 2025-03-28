أشار رئيس المجلس المحلي لبلدة المطلة، ديفيد أزولاي الى أن |كارثة 7 تشرين الأول بدأت بعمليات إطلاق متفرقة ولن نسمح بذلك في الشمال ويجب التحرك بشكل عاجل"، معتبرا أنه "إذا لم تتعاون حكومة لبنان علينا أن نهاجم أيضا الدولة وجيشها".
ورأى أزولاي أن "على حكومة إسرائيل أن تعلن اليوم عن إلغاء اتفاق 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس المحلي لبلدة المطلة: على حكومة إسرائيل أن تعلن اليوم عن إلغاء اتفاق 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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