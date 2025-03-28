رئيس المجلس المحلي لبلدة المطلة: على حكومة إسرائيل أن تعلن اليوم عن إلغاء اتفاق 1701

أشار رئيس المجلس المحلي لبلدة المطلة، ديفيد أزولاي الى أن |كارثة 7 تشرين الأول بدأت بعمليات إطلاق متفرقة ولن نسمح بذلك في الشمال ويجب التحرك بشكل عاجل"، معتبرا أنه "إذا لم تتعاون حكومة لبنان علينا أن نهاجم أيضا الدولة وجيشها".

ورأى أزولاي أن "على حكومة إسرائيل أن تعلن اليوم عن إلغاء اتفاق 1701".