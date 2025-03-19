تفاصيل منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 11:57 صباحاً - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، وعدم منحها تصاريح لمزاولة المهنة مُجددًا، حيث يأتي ذلك في ضوء الحفاظ على معايير وضوابط الغناء في القاهرة، وتنظيم الساحة الفنية.

شكوى ضد هيفاء وهبي

غياب عن التحقيق

وجهت لجنة الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، خطابًا إلى مجلس الإدارة، قالت فيه: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي، في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 16 مارس الجاري، عدم منحها تصريح بالغناء، داخل جمهورية مصر العربية".وفي التفاصيل جاء بالمذكرة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ 22 ديسمبر 2024، وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي- ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 5 يناير 2025، صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ 20 يناير 2025، تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الاثنين 27 يناير الماضي، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبالفعل اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها".

وأضافت اللجنة في خطابها: "قررنا تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق 10 فبراير، واجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وبناءً عليه تم صدور قرار بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ 16 مارس".

شكوى مدير أعمالها السابق

وكان خالد التهامي مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، قد تقدّم بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية في شهر ديسمبر الماضي، ضد هيفاء، بعدما زعمت بأنه تسبب في إفساد إحدى حفلاتها، وتخريب معدات الصوت، قبيل تركه العمل معها، كما ادعت أنه يتفق على حفلاتها وأعمالها ويتقاضى مقابل مادي دون علمها.

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قرار مماثل في أغسطس الماضي

يُذكر أنّ هذه المرة ليست الأولى التي يُصدر فيها قرارًا بوقفعن الغناء في مصر، فقد سبق وصدر ضدها قرارًا في شهر أغسطس 2024، بمنعها من الغناء والتمثيل أيضاً، وجاء ذلك بعد تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة الممثلين والموسيقيين، اللتين أصدرتا بياناً موحداً يمنع إعطاء تصاريح للنجمة هيفاء لمزاولة نشاطها الفني، بسبب إخلال الأخيرة بالعقود التي أبرمتها سواء في مجال التمثيل، حيث أخلَّت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد، تزامناً مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات، بإخلالباتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه.

ونجحت هيفاء بعد أيام من تسوية تلك الخلافات، وبالتالي جرى رفع الإيقاف عنها، لتعود إلى ممارسة نشاطها الغنائي مُجددًا، وأحييت حفلًا في الشهر ذاته، داخل إحدى المناطق بمحافظة كفر الشيخ.

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